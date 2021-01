Carlos Sainz ha vuelto a dejar un claro mensaje para esta edición del Rally Dakar. El madrileño, lejos de Stephane Peterhansel en la general, ha cargado contra el desarrollo de la prueba en las dunas y, sobre todo, por la importancia que está cobrando la navegación.

"No he visto ni una página del 'roadbook'. Mi trabajo es conducir lo más rápido posible y el del copiloto decirme qué hacer y guiarme", dijo en el día libre del Dakar.

Y luego fue cuando tiró con bala: "Un día el piloto puede fallar. Otro día lo hará el copiloto... pero no se puede convertir esto en un rally de copilotos superestrellas. Hay que encontrar un equilibrio".

"Es el mismo Dakar, pero el 'roadbook' es más complicado. No solo por la navegación, sino también en los caminos. Me parece bien que nos lo den por la maána y que llevemos cámaras en el coche, pero... Obviamente, Al-Attiyah y Peterhansel han hecho un mejor trabajo que nosotros", comentó.

Carlos Sainz ve "imposible" ganar el Dakar si no les pasa algo a Peterhansel y a Al-Attiyah: "Quiero una semana limpia y disfrutar. Hago el Dakar para ganar, pero también para pasarlo bien. Esta semana no ha sido así. No entendimos bien algunos cambios".

El madrileño de Mini es, en estos momentos, tercero en la general del Dakar y está a 40 minutos de Peterhansel, su compañero de equipo.

En segundo lugar, Nasser Al-Attiyah con el Toyota.