El motivo por el que Aprilia confía en la continuidad de Jorge Martín: "Ha hecho un comentario sobre la moto..."

Jorge Martín está a punto de volver a la competición. Ya ha completado dos test, en Montmeló y en Misano, y su reaparición podría ser en Brno dentro de dos semanas. Aprilia ha visto a un Jorge en forma y también se ha vuelto a pronunciar sobre su futuro, confiando en que continúe pilotando su moto.

Paolo Bonara, el jefe de Aprilia, ha dicho en 'DAZN' que siempre han confiado en su continuidad a pesar de los rumores: "Siempre hemos trabajado con la idea de que él es un piloto de Aprilia. Somos muy positivos al respecto. Lo era antes y ahora lo soy más".

"Estamos muy contentos", dice un Bonara que celebra que el campeón ha llegado motivado: "Jorge dio bastantes vueltas, más de 60, y se encontraba bien. Nos hemos centrado principalmente en quitarle el óxido, más que nada".

La Aprilia no es la del comienzo de la temporada. Y Martín se dio cuenta nada más rodar con ella en Misano: "Un buen comentario que hizo, además de su situación física, es que la moto ha mejorado. Estamos trabajando en la estabilidad de la moto, la gestión de la potencia, el movimiento... y él ha sentido que la moto ha mejorado. Está muy contento con eso".

No será hasta la previa del Gran Premio de República Checa cuando se sepa si Jorge puede volver a la competición o no: "Estamos a la espera del jueves de Brno donde tendrá el examen médico final en el que será declarado apto o no apto. Dependiendo de eso participará o no en el Gran Premio".

Las palabras de Martín

Después del test de Misano se vio a un Jorge sonriente. "Poder rodar con una MotoGP, haberme recuperado y estar aquí pilotando de nuevo pesa mucho más que cualquier otra cosa que haya pasado", dijo el campeón el pasado miércoles tras rodar con la Aprilia oficial con el número 1 en la parte frontal.

Las fracturas que sufrió en Qatar ya son historia: "Estar de nuevo en pista con la moto de carreras después de todo lo que pasó y de más de veinte fracturas me hace muy feliz. Sólo puedo decir que estoy muy contento".