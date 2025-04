Marc Márquez, uno de los grandes apoyos de Jorge Martín en su recuperación

Todo apunta a que Jorge Martín reaparecerá en Catar tras haberse perdido las primeras citas del calendario de MotoGP después de lesionarse durante la pretemporada.

Entre tanto, el vigente campeón del mundo ha concedido una entrevista a 'Motorsport' en la que, entre otros aspectos, ha agradecido a sus grandes rivales que se hayan preocupado tanto por él.

"Marc y otros pilotos, como Pecco, me dijeron que me tomara mi tiempo, que no me precipitara. Ese fue el mejor consejo", ha arrancado el de San Sebastián de los Reyes.

Eso sí, si alguien se ha volcado con él ha sido el de Cervera: "En el caso de Marc, lo que dice sobre estas cosas tiene mucho peso porque estuvo lesionado mucho tiempo. Lo dijo con el corazón".

"Es bonito cuando tus rivales se preocupan por ti, porque también significa que quieren verte de nuevo en el buen camino, luchando por los puestos importantes junto a ellos. Cuando ves sufrir a un compañero, realmente te solidarizas con él", ha zanjado el campeón. Ojalá verle pronto luchando con Márquez y Bagnaia.