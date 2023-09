Cuando más cerca estaba su salida y peor eran los resultados de Honda, Marc Márquez ha logrado un podio en la carrera al sprint del Gran Premio de la India.

Honda, para sorpresa de todo el paddock de MotoGP, ha sido muy competitiva en el nuevo trazado de la India y clara muestra de ello era que no sólo Márquez estaba en las posiciones delanteras, sino también su compañero de equipo Joan Mir.

El piloto catalán clasificó sexto, pero estaba lejos del ritmo de las Ducati. Sin embargo, el factor suerte sonrió esta vez al '93'. En la primera curva, Luca Marini tocó y sacó de pista a su compañero de equipo y claro favorito a la victoria Marco Bezzechi, abriendo la puerta del podio a Márquez.

Con ese incidente, el ocho veces campeón del mundo se situó tercero detrás de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, una posición que no soltó pese a los numerosos ataques que sufrió por parte de Brad Binder y consiguió así el segundo podio de la temporada, tras también hacerlo en la sprint de Portugal en la primera carrera del año.

Pese al resultado, Márquez destacó que no hay un salto de nivel de Honda: "Siempre me he adaptado bien a circuitos nuevos. Ya lo hice en Austria o Argentina, encuentro muy rápido el límite. Aquí tenía mis dudas por el neumático duro que han traído, pero hemos ido poniendo la puesta punto correcta".

"Voy demasiado al límite en algunos puntos, pero más me vale no pensarlo. Mañana sí que tengo que ir un pelín menos", concluyó.