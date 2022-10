El campeón de la temporada 2022 de MotoGP podría decidirse este mismo fin de semana en Malasia. Francesco Bagnaia podría ser campeón si se dieran una serie de resultados y le podría sobrar la última carrera en Valencia. Marc Márquez también cree que será este domingo cuando se decida definitivamente el nuevo campeón.

El trazado asiático, con dos grandes rectas, favorece a la moto de Bagnaia, que puede alcanzar grandes velocidades en las rectas. El italiano podría completar así una enorme remontada que ha hecho a lo largo del campeonato, llegando a estar 91 puntos por detrás de la cabeza.

Su equipo, Ducati, se caracteriza por las órdenes de equipo, otro factor muy importante a la hora de que sus compañeros ayuden a Bagnaia a hacerse con la corona.

Bagnaia será campeón del mundo si gana la carrera y Quartararo queda fuera del podio, sin importar lo que haga Aleix Espargaró. Pero si no es el vencedor de la prueba y es segundo, el francés tendrá que ser octavo o peor y Espargaró no ganar la carrera. Bagnaia lleva sin ganar desde el 4 de septiembre en San Marino.

Si el italiano acaba tercero, Quartararo deberá ser 11º o peor y el español no subirse al podio. Aún quedan dos combinaciones más y una es que si Bagnaia acaba cuarto, Quartararo tendrá que ser 14º o peor y Espargaró no acabar entre los tres primeros. Por último, si el italiano es quinto, el francés no tendrá que puntuar y el español no subirse al podio.

Tras Alemania, Quartararo le sacaba 91 puntos a Bagnaia. Ahora, tan solo quedan 50 puntos en juego y es el italiano el que está por delante, después de que el francés haya cosechado muy malos resultados en las últimas pruebas.