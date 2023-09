Por ser la carrera de casa no cambió mucho el Gran Premio de Cataluña la situación de Marc Márquez. Pese a un "buen día" el sábado, en la carrera normal el '93' volvió a sufrir mucho y terminó 13º, muy lejos del ganador Aleix Espargaró.

Aún así, el catalán protagonizó varios adelantamientos durante la carrera, una situación que Márquez aseguró no haber disfrutado tras la carrera: "No disfrutas en absoluto, vas sufriendo todo el tiempo. Sobre todo tiras de rutina, esfuerzo y sacrificio, pero la carrera se te hace eterna. Te pasan pilotos y trato de revolverme, al menos para quedarme yo tranquilo de que lo he intentado".

"Iba a rachas, me pasaba un piloto y apretaba para seguirle, pero luego me calmaba porque pasaba los límites y quería no caerme. Cuando me han pasado los VR46 y he visto que había mucho riesgo, he decidido acabar la carrera y devolver la moto al box", añadió.

Al ser preguntado por su futuro Márquez volvió a reiterar que su intención es continuar con Honda, con quienes tiene contrato: "Tengo bastante claro lo que quiero hacer, y al final es buscar la mejor solución para el proyecto Honda que es intentar seguir trabajando, mejorando, seguir en el test de Misano y allí ser constructivos, aportar buena información para ellos y en todo momento intentar crecer".

"Eso significa buscar el mejor compromiso para el 2024 y empezar el año bien, pero tengo ganas de ver la moto el lunes para empezar a trabajar para el año que viene", zanjó los rumores Márquez sobre su posible salida de la fábrica japonesa.

Además, Márquez señaló que no tiene que exigir nada a Honda ya que los resultados hablan por sí solos: "En estas situaciones no es el piloto el que tiene que exigir, si una marca como Honda, cuando ve los resultados como los de hoy, cuando ve las estadísticas, no se da cuenta..., es algo que cae por su propio peso".

"Evidentemente, como piloto, tanto yo como Joan y todos los componentes de HRC en pista, y yo soy uno más de ellos, exigimos mejoras. Pero creo que deben ser ellos los que quieren mejorar porque no creo que quieran ver la marca como este fin de semana, los cuatro últimos en casi todos los entrenamientos", concluyó.