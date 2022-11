Siguen las pruebas de Repsol Honda de cara al futuro. Esta vez para la temporada 2024. Marc Márquez ha probado en la mañana de este jueves los combustibles renovables que está llevando a cabo la marca. Y ha salido satisfecho. De hecho, no quiere saber nada de aquellas críticas que lanzó al equipo después de los test de Valencia.

"Lógicamente, el objetivo tiene que ser luchar por el título, pero tenemos que esperar a Malasia para ver el nivel mío y el de la moto. Valencia fue un entrenamiento preciso, en general fue bueno. Lo que se probó fue un pasito, pero Honda tiene que seguir trabajando para tener un conjunto más competitivo", ha expresado el de Cervera.

Y mantiene que "el cabreo no es bueno": "Creo que el cabreo no es bueno porque, si no, entra el pánico. El nivel de compromiso es de 10. Ya dijeron que traerían pocas cosas. En febrero veremos cosas definitivas".

"Mi confianza en Honda es al cien por cien. Pese a los problemas de 2022, con la lesión, el nivel está cerca de los que ganaron en el Mundial de constructores y el de pilotos. Daremos todo por el objetivo, que es ganar el título", detalla el ocho veces campeón de motociclismo.

Insiste en que el trabajo es bueno: "Tengo dos años más de contrato y la misma mentalidad. Mi objetivo es ganar otra vez con Honda. Estoy convencido de que estoy en la mejor fábrica y la única que puede reaccionar en una situación así".

"Si hay un poquito de motor va a ayudar, pero que en las curvas sea dócil y manejable. Aunque uno de los puntos importantes es el tren delantero y parar la moto, porque tenemos que arriesgar mucho. También en tracción", comenta.

¿Ha olvidado su lesión?

Los problemas en el brazo, la doble visión... Han sido muchos los problemas que ha acumulado Márquez en las últimas temporadas: "En estas últimas carreras, no estaba al cien por cien y aún no sé cuál será mi cien por cien. Sin eso, estaba en los puestos de delante y yo también voy a dar un pasito".

Márquez no ha conseguido ganar una carrera en este último tramo de la temporada. Algo que se antojaba difícil debido a su condición física y al rendimiento de la Honda. Pero él siempre quiere más y aspira a ganar.