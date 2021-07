Mara Soto lo tenía claro desde los 10 años. A esa edad se aficionó del motor, siguiendo los campeonatos de F1 y MotoGP, y no le hizo falta mucho más para saber que ese era su mundo. No como piloto, si no como mecánica.

"Descubrí el ámbito de la mecánica y fue lo que me volvió loca y a lo que quise dedicarme", dice Mara, después de haber crecido encima de una moto y de reconocer su "obsesión por las carreras" desde ya una temprana edad.

Desde entonces su ilusión fue formar parte de un equipo, hasta que consiguió llegar a Superbikes, siendo ahora la única mujer en el paddock de la categoría. "Soy uno más y me han tratado siempre genial", apunta, aunque reconoce que chirría estar sola en un mundo de hombres: "me lo dicen, es raro ver a una chica aquí, pero todos me dicen que se alegran mucho".

Se encarga de los neumáticos, el combustible y es parte del apoyo mecánico del equipo del actual campeón del mundo, Jonathan Rea, que no es otro que el Kawasaki Racing Team.

Es la única chica, pero no la única española en el campeonato de Superbikes, ya que tenemos también a tres pilotos que pasaron por el mundial de MotoGP: Álvaro Bautista, Tito Rabat e Isaac Viñales.

Pionera y ejemplo para las nuevas generaciones. "Muchas chicas a las que les gusta la mecánica ahora me están preguntando qué he estudiado, qué he hecho...", sirviendo Mara como inspiración y referente a la hora de aconsejar a aquellas que tienen su misma pasión para que algún día cumplan su sueño, como el de Mara.

"Si a mi de pequeña me hubiesen preguntado que cual sería mi sueño, podría decir perfectamente que es donde estoy ahora", zanja.