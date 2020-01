Luis Moya ha corrido tuda su vida sobre las cuatro ruedas, fue copiloto de Carlos Sainz en el Mundial de Rallies, pero nunca se ha atrevido con el Dakar. A pesar de ello nos ha explicado que fue lo que hizo mal Fernando Alonso para acabar dando vueltas de campana.

"La intención era atacar la cresta de costado, pero va demasiado rápido", explica Moya. Marc Coma ya había avisado al asturiano de que la duna iba a estar cortada, por eso iban de lado, porque "las dunas hay que atacarlas de costado".

Sin embargo, a pesar de ser claro error de Alonso, Luis no le quita mérito: "Fernando Alonso no tiene experiencia. Viene de algo que no tiene nada que ver con el Dakar. Me quito el sombrero".

Además gracias a ir de costado solo volcaron y eso en una rally como este es lo menos peligroso. "Es mucho peor un impacto", asegura Moya.