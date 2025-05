El llamativo mensaje de Honda sobre el posible fichaje de Jorge Martín: "Es evidente que el interés..."

En disputa del GP de Gran Bretaña, el mercado de MotoGP se aviva. Aprilia ha tensado la cuerda con Jorge Martín tras realizar un duro comunicado sobre el respeto al contrato acordado con el piloto. El madrileño debería permanecer en la esfera de Noale hasta el final de la temporada siguiente.

La posible libertad de todo un campeón del mundo en el mercado de pilotos, despierta la atención de muchos equipos de la parrilla, siendo uno de ellos Honda. Alberto Puig, 'team manager' de la marca japonesa, ha sido tajante a la hora de hablar sobre 'Martineitor'.

"Todos los equipos del paddock estarían interesados en un piloto como Martín. Si a un equipo no le interesa Martín es que es un idiota", ha hablado sin tapujos en declaraciones realizadas durante los entrenamientos libres de Silverstone.

El mánager barcelonés no esconde su interés en conseguir al piloto madrileño, pero advierte que no lo hará a cualquier método: "Nosotros nunca iremos a fichar a un piloto que tiene un contrato en vigor. Ese no es el estilo de Honda".

"Pero si tenemos interés en un piloto como Martín, evidentemente que lo tenemos. Estamos interesados en todos los pilotos rápidos. Y si estuviera libre a final de año, es claramente uno de los pilotos a tener en cuenta", ha concluido Puig.