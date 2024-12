La llamativa reflexión de Acosta sobre sus caídas de la temporada: "Me he hecho mucho daño pero..."

No ha sido la temporada más sencilla para Pedro Acosta y, aún así, ha sido un año bueno para el Tiburón de Mazarrón que ha terminado la campaña como el mejor piloto no Ducati. El punto negativo han sido las múltiples caídas que ha sufrido Acosta.

Los datos indican que el de GasGas se ha ido al suelo en 28 ocasiones a lo largo de todo 2024. Acosta lidera el ranking de caídas por delante de Marc y Álex Márquez que completan el podio con 24 y 21 caídas respectivamente.

Lo peor de esas veces en las que Pedro se ha ido al suelo ha sido lo que ha perdido cayéndose. En muchas ocasiones el murciano rodaba en posiciones o bien de podio o bien incluso de victoria y perder el control de su moto le ha hecho no poder conseguir más puntos.

Aún así, la joven promesa admite haber aprendido de este duro año en el podcast de la UCAM: "Todo ha merecido la pena. Me he hecho mucho daño, he pasado por muchos hospitales y siempre piensas ‘qué necesidad tenía yo’. Pero al final siempre merecen lapena las cosas, por mucho que duela".

Acosta también reconoce qué lo más frustrante del año de su debut en la categoría reina fue "llevar siete meses con el mismo problema y no entender de dónde venía".