La llamativa definición de Bastianini sobre Marc Márquez y Bagnaia

"Alex es el que me ha sorprendido"

Consumidas las primeras seis citas del calendario de MotoGP para la temporada 2025, Marc Márquez lidera el Mundial con 171 puntos, 22 unidades más que Alex y 51 más que Bagnaia.

El octocampeón del mundo, en su primera temporada en Ducati oficial, está arrasando y su único enemigo parece ser él mismo, como se vio en las caídas en Austin y Jerez.

Enea Bastianini fue el que liberó un asiento para que llegase Marc, por lo que hay pocas voces más autorizadas que la de la 'Bestia' para opinar sobre la actualidad del equipo de Borgo Panigale.

En declaraciones a 'Moto.it', el italiano ha señalado que el Mundial "será una batalla entre estos tres", aunque el que tiene más papeletas de llevarse el gato al agua es Marc.

"Marc Márquez ha arrancado con el pie derecho en el equipo oficial, está demostrando ser muy veloz en cualquier situación. Pero digamos que pocos tenía dudas sobre esto", ha señalado.

Sobre su excompañero, Enea ha dejado una llamativa definición: "Pecco, lo sabemos, es un diésel. Está engranando y seguramente cada carrera lo veremos más en forma".

"Alex es de los tres el que me ha sorprendidomás porque me lo esperaba rápido pero no llegar al punto de jugarse un título", añade sobre el tercer contendiente al título.