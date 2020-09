Lamentable escena la que se vivió en el campeonato de Superbikes. Fue en Aragón, durante la superpole, cuando los pilotos Sylvain Barrier y Michael van der Mark comenzaron a perseguirse a toda velocidad para pegarse.

De repente, Van der Mark entró en furia con Barrier y comenzó a perseguirle, algo a lo que respondió el piloto de Ducati con evidentes gestos de enfado con sus manos.

En ese instante, empezó una persecución por toda la pista española, con los dos yendo a mucha velocidad e incluso saliéndose de la trazada.

En un momento, incluso llegan a tocarse y uno de los dos se ve obligado a frenar para evitar males mayores.

No eran los únicos que estaban en pista en ese momento. Su actitud, irresponsable, puso en peligro a todos los demás corredores en el asfalto.

🤜🏻🤛🏻 @mickeyvdmark and Barrier clash at the end of Superpole in a fiery exchange!#TeruelWorldSBK pic.twitter.com/6IB9sY90Gf