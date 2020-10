El Campeonato del Mundo de MotoGP está siendo un absoluto caos, sin un líder claro, con hasta 8 pilotos diferentes que han logrado una victoria en los 11 Grandes Premios que se han celebrado.

A pesar de la ambición de ganar de los pilotos, este mundial se caracteriza por la necesidad de constancia. Hasta ahora el único que ha sido capaz de mantenerse lo más regular posible ha sido el español Joan Mir, y por ello es líder del mundial sin haber logrado ninguna victoria. Y es que por el momento, solo él ha logrado más de tres podios en lo que va de temporada.

Desde que Marc Márquez se lesionó en la primera carrera de la temporada, el favorito a sustituirle parecía que iba a ser Fabio Quartararo, el piloto de Petronas que le plantó cara en 2019 a pesar de ir con una moto satélite. Sin embargo, a pesar de sus tres victorias perdió el liderato en el GP de Aragón en favor de Mir. Ahora les separan 14 puntos y quedan 75 por diputarse. "Es una distancia buena, pero hasta que no se pase de los 25 puntos es como no tener nada. Siempre intento ser más fuerte que ellos, no porque nos juguemos el campeonato, por pura competitividad", explicó Joan Mir tras el podio en Teruel.

El piloto de Suzuki necesita mejorar en la clasificación, ya que es algo clave de cara a la carrera del domingo. En esta ocasión salía desde una doceava posición. Es probable que esa sea una de las razones por las que aún no ha logrado ganar, ya que en todas las carreras protagoniza remontadas, pero no es suficiente para una victoria. "Ha faltado salir un poco más adelante, bueno no solo eso. Al principio he gastado bastante neumático adelantando. Luego la velocidad era la misma, pero no podía cogerlos. No he podido marcar la diferencia en las últimas vueltas. Aun así estoy contento, porque antes de salir habría firmado un podio. Teníamos ritmo, pero saliendo el 12º pueden pasar muchas cosas", aseguró Mir.

Si el de Suzuki lograra ganar el mundial sin ninguna victoria pasaría a la historia, ya que hasta ahora solo cinco pilotos lograron hacerse campeón del mundo sin haber ganado ninguna carrera. Es el caso de George O'Dell, quien al igual que Joan Mir, su regularidad le hizo llevarse el título de sidecares en 1977. En esta misma categoría, en 1979 lo logró Bruno Holzer y en 1982 Werner Schwarzel. En el Mundial de 80cc Manuel Herreros y en el de 125cc Emilio Alzamora.

El piloto mallorquín no quiere darle importancia al hecho de no haber logrado ganar: "No me preocupa porque hemos sido competitivos. Hemos tenido ritmo de luchar por la victoria en las dos carreras. Hoy el ganador era Morbidelli clarísimamente, tenía algo más que nosotros".

Aunque ahora sí que empieza a ver que la posibilidad de hacerse con el mundial sin victorias está cada vez más cerca. "Me daría igual ganar un título de MotoGP sin una victoria. Si puedo elegir, lo quiero ganar con una carrera, con dos o con tres, que son las que faltan. Si, por lo que sea, no sale y dicen 'ha ganado el título pero sin una carrera' ¿Quién va a decir esto? ¿Quién va a ser el chulo? Quiero saberlo. No vale pena. Yo no haría este comentario si fuera un rival mío que ha hecho más podios y ha sido el más rápido si ha ganado", aseguró Mir.

Aún pueden ocurrir muchas cosas, quedan tres carreras, dos en Valencia y otra en Portugal, y con una distancia tan pequeña, la clasificación del mundial podría dar un giro y cambiar por completo. "Espero que sea yo el que haga el fin de semana de su vida allí. Voy a ir con la misma mentalidad que siempre. No voy a cambiar. Y a partir de ahí veremos si la moto está al mismo nivel", zanjó el piloto.