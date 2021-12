Un grave accidente durante la Baja Almanzora tras perder el control de su KTM, en 2007, le provocó al dos veces campeón de España de Enduro, subcampeón de Europa y del Mundo, Isidre Esteve (Olliana, 1972), una fractura en las vértebras T7 y T8. Tras diez Rally Dakar en moto, Esteve afrontará su séptima competición en coches.

"Con la misma ilusión que el primer día, un equipo maravilloso y un coche que siempre había soñado", afirma en una entrevista exclusiva a 'laSexta' un día antes de viajar a Arabia a participar en su decimoséptimo Dakar, uno, según él, de los más competitivos de los últimos años.

En esta edición volverá a competir con el Toyota Hilux, preparado por Overdrive, de 350 caballos y alrededor de 1900 kilos. "Venía de conducir un coche diésel y pasar a un V8 gasolina ha hecho que la adaptación sea bastante complicada", expresa. A pesar de ello, indica que lo más importante ha sido adaptar el coche a sus necesidades y que está en un punto donde es capaz de sacar el máximo rendimiento al coche.

Tras el Dakar de 2021, donde sólo el Rally de Andalucía sirvió de preparación, el coche regresó de Arabia en febrero y, desde entonces, comenzaron a preparar esta edición. Además de un 13º puesto en la Baja Aragón y ser undécimos en la general del Rally de Marruecos, realizaron tests en marzo y junio. "Este año hemos trabajado muchísimo los frenos, que no nos fueron bien y hay que adaptarlos a cada coche, tipo de conducción y su puesta a punto. Estoy contento de cómo hemos dejado el coche", menciona Esteve.

Otro de los cambios de su Toyota para este Rally Dakar 2022 es el nuevo carburante desarrollado por Repsol, de bajas emisiones, que ya utilizaron en Marruecos, cuyo 50% de componentes son biocombustibles. "Después de este Dakar", comenta Esteve, "sólo vamos a utilizar este nuevo eco carburante. El Dakar es la última carrera en la que la FIA admite gasolinas con plomo. Nosotros queremos hacer todos los test posibles con este eco carburante porque sabemos que es el carburante del futuro y es el que vamos a utilizar de aquí en adelante".

Su Toyota Hilux partió a Arabia, desde Marsella, la última semana de octubre y, desde entonces, Esteve ha continuado con su puesta a punto a nivel físico para intentar llegar a la competición en las mejores condiciones posibles. "En mi caso la preparación física no difiere mucho de la que realizaba cuando iba en moto, pero ahora todo está adaptado y fijado a la discapacidad que tengo", indica. Sobre todo, gran parte de los entrenamientos se centran en el trabajo cardiovascular y en "ganar un poco más de fuerza".

Su equipo y él pondrán rumbo a Arabia el 27 de diciembre, el 28 recogerán el coche del puerto y contarán, el 28, 29 y 30 de diciembre, con test a bordo del Toyota. El 1 de enero comenzará esta 44º edición del Rally Dakar, "uno de los más competitivos" para Esteve debido al importante cambio tecnológico tras la llegada de Audi y la nueva categoría T1+, es decir, los súper coches.

"Si al final del rally podemos estar entre los 20 primeros será un buen resultado, pero vamos a ver dónde estamos porque Audi todavía no ha competido y los súper T1 plus tampoco. No sabemos cuántos pilotos van a ser competitivos de verdad en este Dakar 2022", concluye Esteve.