Aprovechando el parón de dos semanas de MotoGP antes del Gran Premio de Austria, Marc Márquez ha concedido una extensa entrevista a 'bennetts.co.uk'.

En la misma, además de poner nota a su primera mitad de temporada con la Ducati 2023 de Gresini, ha hablado sobre sus mayores miedos.

Y es que el de Cervera ha reconocido que nunca participaría en una carrera de motociclismo: la de la Isla de Man.

El motivo principal, cómo no, es la peligrosidad: "Soy sincero, no lo puedo ver. Respeto mucho lo que hacen, pero cuando empiezo a verlo, a veces en vídeos en YouTube o Instagram, me crea algo en el estómago, porque sé lo que estos tipos hacen y yo no sería capaz de hacerlo".

"Te juegas la vida por un pequeño error. No puedo ni ver una vuelta entera, es increíble", ha añadido.

Eso sí, deja abierta una pequeña posibilidad: "Si hago algo en el TT será es un 'scooter'. No, en una moto, pero muy despacio".

Desde que se empezara a disputar la carrera hace ya un siglo, 269 pilotos han perdido la vida en la isla británica, con una media de dos fallecidos por año.