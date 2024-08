Pedro Acosta sigue sin encontrar esa gran versión que mostró a comienzos de temporada. En Austria, el de Murcia, piloto de GasGas Tech3, ha concluido en 13ª plaza y sin mostrar un ritmo excesivamente esperanzador. Al bajarse de la moto no pudo ocultar lo frustrado que se sentía.

"Veníamos con ilusión y me voy con un dolor en el pecho que a ver cómo me lo quito. Es difícil decir algo. Muchos problemas, y todavía no entiendo cómo han llegado. Hay que sentarse fríamente", cuenta.

Y prosigue: "No quiero hacer nada en caliente. Como dicen, no tomes decisiones cuando estás enfadado ni hagas promesas cuando estás contento".

"Primero tengo que entender qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. No sé ni explicarlo porque no lo entiendo. Hoy hemos tenido en pista a Dani Pedrosa, que es el mejor. Me ha dicho cosas que han funcionado", dice Acosta.

El de Murcia prefiere llamar a la calma: "Hablando rápido, no tengo los huevos suficientes para decir que la moto va mal".

"Estamos sufriendo, en general. Binder ha terminado quinto, y lo ha hecho a 18 segundos. Que del quinto al trece haya 12 lo entiendo... pero eso otro es mucha diferencia", insiste el de Murcia.

En KTM, según dice, la idea sigue clara: "Da tranquilidad que una fábrica tan grande se centre tanto en MotoGP".

"El mensaje que nos han trasladado es claro. El proyecto sigue adelante", sentencia.