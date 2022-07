Toto Wolff y Christian Horner, a pesar de que en este 2022 no luchan mano a mano por el mundial, siguen lanzándose pullitas. La última ha sido con motivo de esa "manipulación" de la que se acusan hacia la FIA.

El jefe de Mercedes ha sido muy claro al hablar de Horner en declaraciones a 'RacingNews365': "Creo que Christian se aburre cuando está por delante. No sé a qué se refiere, porque al final del día todos somos accionistas".

"Lo dice como si él no estuviera manipulando, como si se sentara en su oficina y no estuviera haciendo llamadas", afirma el austriaco.

"Me pregunto por qué lo están luchando tanto, si leo en la prensa que no es tan relevante el cambio. ¿Así que por qué pelean para que no se lleve a cabo? ¿Por qué amenazan con irse a los juzgados? No me imagino que ningún equipo tenga una pelea legal con la FIA si implementan algo por la seguridad", ha sentenciado.

La guerra no cesa... y eso que Mercedes no está en la pelea por el campeonato. Tras lo ocurrido en 2021, con una lucha titánica entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, siguen las hostilidades entre ambos.

Todo ello en medio de la escalada de Mercedes. Porque Red Bull ya reconoce que "se están acercando". Pero la realidad es que las flechas de plata siguen lejos de las victorias.

En Francia dieron un paso más. Lewis Hamilton fue segundo y George Russell, tercero. Ambos por delante de Sergio Pérez.