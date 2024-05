Zhou Guanyu, piloto oficial del equipo Stake F1 Team, ha reconocido en alguna ocasión su afición al fútbol. El piloto chino además, ha confirmado que estará presente en Wembley el próximo 1 de junio para ver la final de la Champions League que enfrenta al Borussia Dortmund contra el Real Madrid.

Zhou ha confesado ser madridista y amigo de algunos jugadores como Courtois. Aunque será solo el segundo partido que vea en directo, Guanyu está "entusiasmado" de presenciar la final en Londres a la que ha sido invitado por el equipo blanco.

"Me invitaron el año pasado, o el anterior, cuando el Madrid jugó contra el Chelsea, pero me invitó la gente del Chelsea en Londres, así que no quise ir porque soy hincha del Madrid. Pero esta vez es un poco más... ¿Cómo decirlo? No hay equipo inglés, porque es contra el Dortmund. Así que... (risas)", ha expresado el piloto Chino en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

Cuando le han preguntado sobre quién cree que ganará la Champions League, Zhou no ha tenido ninguna duda: "Creo que ganará el Madrid. Sí. Ganaremos la Champions. Es el Real Madrid y es una final. No creo que pierdan".

Guanyu también tiene un jugador del Real Madrid favorito, y pese a que Thibaut Courtois es su amigo, el piloto ha elegido a otro: "En este momento, diría que probablemente Vinicius Junior, porque es muy rápido y es muy... Está haciendo que las cosas sucedan y, por supuesto, ahora está jugando muy bien".

Para finalizar, el piloto de Stake ha tenido unas palabras para el Barça, en las que asegura que no se alegra de los problemas que está sufriendo el club blaugrana: "No me importa si al Barcelona le va bien o no. Por ejemplo, yo apoyaba al Madrid de Ronaldo y por ese entonces el Barcelona tenía a Messi, y no me disgustaba Messi por el simple hecho que yo apoyara Ronaldo. Y ahora tampoco hay problema. Lo que quiero es que gane el Madrid".