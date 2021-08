Fernando Alonso se ha convertido en tendencia en redes sociales. Podría haber sido por su exhibición con un F1 en la pista de las 24 Horas de Le Mans... pero también por un directo que hizo en Instagram con seguidores en el que dejó una surrealista, y maravillosa, respuesta sobre si va a hacer la compra.

"Claro que voy al supermercado. Si no, no hay compra. Prácticamente he vivido solo toda mi vida. Y es una de las cosas que más me gusta", comenzó Alonso.

Y luego siguió: "Me mola ir al supermercado. Estar a tu aire... Y hacer la compra. Ver qué te apetece en ese momento o qué vas a cocinar o qué hace falta en casa".

"No sé, toallas, que tienes unas que están usadas ya o has tenido un problema y tienes que comprar. Es algo que reparar la casa o hacer un regalo porque se acercan los Reyes y vas a comprar papel de regalo, celo tijeras...", afirma.

Fernando Alonso cuenta que para él "siempre es emocionante": "Son cosas normales para mí, y las disfruto como si fuesen oro porque no es que las haga todos los días al año".

El asturiano, doble campeón del mundo de Fórmula 1, está con ganas de que llegue 2022 para ver dónde está su Alpine en comparación con los demás coches. La brecha que les separa del resto se puede cerrar.

