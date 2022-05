La Fórmula 1 se estrena este fin de semana en Miami, un estreno que los pilotos están aprovechando para presentar sus nuevos cascos. Y el que más ha llamado la atención ha sido el de Lando Norris.

El piloto de McLaren ha mostrado cómo será su casco. Un diseño rompedor. Su casco, de color naranja, simula un balón de baloncesto. Precisamente estos días los Miami Heat están disputando los playoff de la NBA y Norris es un gran seguidor del baloncesto.

El joven británico sigue recogiendo elogios en el paddock. Zak Brown le ha puesto por las nubes: "En mi opinión, es tan bueno como cualquiera en la Fórmula 1. Es increíblemente rápido, pero hay muchos pilotos rápidos en Fórmula 1. Creo que la parte que más me impresiona de Lando es los pocos errores que comete".

"No se le ha visto muchas veces poner el coche contra las protecciones o salirse en una curva bajo presión y cometer un error. En cuanto a talento natural puro, creo que tiene tanto como cualquiera en la F1", ha expresado Zak.

El jefe de McLaren lamenta las oportunidades no aprovechadas el curso pasado: "Pudo haber ganado tres carreras seguidas el año pasado. En Monza no hubo nada entre él y Daniel. En Rusia, si no hubiera sido por la llamada al final de la carrera, iba a ganar. Y en Spa, fue el más rápido en la clasificación, tenía cierto margen hasta que tuvo el accidente".