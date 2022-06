"¡Muévelo, muévelo!". Éste era Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Canadá nada más chocar contra las protecciones. El mexicano quería volver a pista, pero no era posible. Aunque él no entendía la decisión que estaban tomando los comisarios.

"¡Estás atascado ahí!", le respondían. Una conversación que fue grabada por las cámaras del propio Red Bull. Finalmente el coche fue retirado con una grúa y el mexicano tuvo que abandonar la clasificación.

"¿Puedes ponerlo de nuevo en la pista?", insistía el piloto ya fuera del coche y con la grúa trabajando. No se rendía, pero la realidad era muy diferente. "No, no podemos", le respondían.

El GP de Canadá fue catastrófico para Pérez. Primero en la clasificación, chocando contra las protecciones, y después en carrera, donde abandonó por un problema en su Red Bull.

Un '0' en su casillero que le aleja de la lucha por el título. Max Verstappen lidera la clasificación de pilotos con 175 puntos, y Pérez le sigue con 129. Tercero es el Ferrari de Charles Leclerc con 126 puntos.

Silverstone es la siguiente cita. Y Pérez sabe que si de verdad quiere aspirar al campeonato, debe competir en cada carrera con su compañero de equipo. De momento suma una victoria, muy lejos de las 6 que tiene el actual campeón de la F1.