Aunque Toto Wolff ya ha anunciado a Kimi Antonelli como piloto Mercedes para el curso que viene, George Russell quiere a Max Verstappen. Y quiere que sea su compañero para derrotarle. Cree que puede hacerlo y espera ser compañero del tricampeón de la Fórmula 1 en el futuro.

Lo dijo este viernes en el Gran Premio de Países Bajos. "Hipotéticamente, me encantaría ser compañero de equipo de Max porque ahora es visto como el mejor, al igual que Lewis lo fue durante sus años en Mercedes", dijo el británico, ganador de una carrera hasta el momento en este campeonato del mundo.

"Nadie pensaba que un tipo que acababa de pasar tres años en Williams pudiera competir e incluso batir a un siete veces campeón del mundo. Con Max, la gente lo ve igual ahora: nadie cree que se le pueda batir, pero yo creo que sí y sólo hay una forma de demostrarlo", se reivindica Russell.

Valora la "mentalidad ganadora". Y dice que no todos en la parrilla quieren medirse a todo un campeón como Max: "No todos los pilotos tienen esa mentalidad. He leído entrevistas de pilotos que dicen que no les gustaría tenerle como compañero. Siempre me sorprende mucho cuando leo eso".

"No sé lo que piensan los demás, pero yo sé lo que pienso y después de tres años con Lewis, también sé lo que piensa. Sé que Max, Fernando Alonso y Lewis Hamilton tienen una mentalidad muy parecida, pero parece que no todo el mundo piensa así", sentencia Russell.

Verstappen, de momento, seguirá en Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 pero podría romperlo en caso de que el monoplaza no cumpla con las expectativas. Y Mercedes y McLaren están a la par.