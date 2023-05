La opción de que Madrid acoja un Gran Premio de Fórmula 1 en 2027 una vez termine el contrato de Montmeló con el 'Gran Circo' avanza a velocidad de crucero.

Si hace unas semanas era José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, el que daba alas al proyecto antes de que el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, desentrañase el 'valor añadido' que tendría, ahora otra voz autorizada de la F1 ha señalado que ve brotes verdes.

Alejandro Agag, fundador de la Fórmula E, ha explicado en declaraciones a 'Marca' que existen "rumores" que apuntan a que el Gran Premio de Madrid de F1 tiene "buena pinta".

"Creo que la Fórmula 1 va a Madrid, los rumores que oigo son buenos, creo que lo están haciendo muy bien", ha explicado el también ideólogo de la Extreme E.

"Lo veo muy factible, no te puedo decir si está hecho o no, yo no soy Fórmula 1, pero lo que oigo por ahí es que va muy bien... así que tiene pinta", ha añadido.

Por el momento, la posibilidad se encuentra en barbecho y conforme pasen los meses todo apunta a que cogerá más cuerpo. El boceto de dónde se correría ya está claro... pero las cosas de palacio van despacio.