El año comenzó con más ilusión que nunca en Aston Martin . La gran inversión en las mejoras en los monoplazas auguraban un año exitoso. Los avances dieron sus frutos y Fernando Alonso se subió al podio hasta en 6 ocasiones en los 8 primeros grandes premios

Pese a la cantidad de dudas con los monoplazas a mitad de temporada, Aston Martin ha conseguido el mejor resultado en toda su historia. Los 8 podios de Fernando Alonso (cinco 3º puestos y tres veces 2º) esta temporada han sumado 200 puntos, que sumados a los 80 puntos de Lance Stroll son 280. 227 más que la anterior temporada, quintos en el mundial de constructores.

El expiloto Pedro de la Rosa se convirtió a principio de temporada en el embajador del equipo, y consultor de su nuevo Programa de Desarrollo de Pilotos, donde se ha encargado de los posibles futuros talentos.

Pedro ha publicado un mensaje a través de su perfil de 'X' (antiguo Twitter), en el que agradecía y felicitaba a la escudería por el año realizado: "¡Ha sido un año fantástico!", exclamó.

"Estoy muy agradecido de haberme unido a este equipo hace sólo un año", señaló Pedro. El expiloto de Mercedes, ha estado 16 años vinculado a la Fórmula 1, pero este ha sido especial para él: "De todos los años que he pasado en F1 este ha sido uno de los que más he aprendido. Y es, probablemente por qué lo sigo disfrutando tanto", reconoció.

What an amazing first year!👏👏👏I have been so lucky to have joined this Team only 1 year ago🙌🙌🙌 With all the years I have spent in F1 and this has been one of the seasons I have learnt most of. And that is probably why I still enjoy it so much!🙏🙏🙏@AstonMartinF1 https://t.co/DddwkFzrmJ