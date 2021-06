Daniel Ricciardo lleva 10 años en el 'Gran Circo', pero llegará el día que tenga que decir adiós a su pasión. Entonces, Ricciardo deberá buscar otra ocupación tras su retirada como piloto. Y el australiano parece tener claro lo que hará cuando deje la categoría reina del automovilismo.

"Me gusta todo tipo de música, escucho mucho folk. El día que me retire de F1, me gustaría viajar por América escuchando música", afirma Ricciardo, que no cierra la puerta de ser stripper cuando le recordaron que años atrás dijo que quería serlo. "Nunca se sabe", dice Ricciardo entre risas en una entrevista a 'DAZN'.

Paralelamente, el piloto australiano afirma que está contento por el nivel que esta ofreciendo Red Bull, equipo con el que alcanzó su nivel más alto en la Fórmula 1."Me alegro de su rendimiento y del momento de forma que están pasando", sostiene Daniel.

"También me alegro por Max Verstappen, que está liderando el Mundial. Conozco y sigo en contacto con mucha gente de Red Bull", afirma el expiloto de la escudería de Milton-Keynes, que tiene claro cuando dejará la Fórmula 1. "En el momento que pierda la motivación por competir o que sienta miedo cuando me suba a un coche", concluye.