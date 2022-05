Lewis Hamilton está siendo, nuevamente, protagonista de la última polémica acaecida en Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Miami, británico compareció en rueda de prensa ataviado con tres relojes y varias pulseras y collares.

¿La razón? La prohibición establecida por la FIA de competir con joyas por motivos de seguridad. El heptacampeón del mundo, lejos de asumirla, se mostró desafiante.

"En el coche solo llevo los pendientes y el aro de la nariz, que ni siquiera me puedo quitar, así que el debate me parece innecesario", señaló entonces Hamilton.

Lewis fue más allá y lanzó una amenaza de no correr si le prohibían hacerlo con sus joyas: "Tenemos un piloto reserva, así que estamos preparados para el fin de semana".

Finalmente, la FIA le concedió una exención de dos Grandes Premios, por lo que de cara a Mónaco deberá decidir: correr con joyas y aceptar la sanción o dar un paso al lado y ser fiel a esos ideales de los que hace tanta bandera.

Pues bien, en la previa del Gran Premio de España, Andreas Seidl, jefe de McLaren, ha ido un paso más allá y ha invitado al británico a 'jubilarse' de querer seguir con su cruzada por las joyas.

"Es una norma que está vigente desde hace no sé cuántos años y si has trabajado en otras categorías, ni siquiera se discute. Si no te gusta quitarte las joyas o si no quieres ponerte los calzoncillos ignífugos, simplemente no pilotas, es bastante sencillo y directo", ha señalado en Motorsport-Total.

Ben Sulayem, presidente de la FIA, no ha querido ser tan duro, pero sí le ha dado un nuevo toque de atención a Hamilton.

"Depende de Lewis, hay multas que se aplican. Es como si alguien va a alta velocidad en las carreteras, no puedes impedir que lo haga, pero se le multa, aunque haya sido de forma accidental. No puedes dejar que la gente se libre por el hecho de ser tus amigos, tiene que haber una regla para todos", apunta.

"Me gustaría que Lewis fuese un modelo a seguir, como embajador, para enviar el mensaje correcto a los jóvenes pilotos para poder evitar una tragedia. Deberíamos usarlo para una buena causa. Depende de él decidir", añade.

En Montmeló, el de Stevenage podrá portar sus joyas, pero de cara al Gran Premio de Mónaco del próximo 29 de mayo deberá decidir si continúa adelante con su amenaza o se retracta.

