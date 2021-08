Helmut Marko, asesor de Red Bull Honda, no suele morderse la lengua a la hora de hablar de sus rivales. Sobre todo esta temporada en la que la tensión es máximo con el equipo Mercedes y en concreto con Lewis Hamilton.

El directivo ha señalado directamente a Mercedes en declaraciones a 'Motorsport': "Tenemos dos motores rotos por culpa de los pilotos Mercedes y eso supone un duro golpe financiero. Tenemos tres millones de euros en daños y esa es una cantidad que no podemos encontrar de forma sencilla".

"A Antonio Giovinazzi le sancionan con un 'Stop and Go' tras superar la velocidad del Pit-Lane y a Sebastian Vettel le descalifican por no tener combustible suficiente en su depósito, a pesar de que los 0,3 litros que tenía en su depósito habrían sido suficientes para tomar una muestra", protesta.

Y finaliza, asegurando que este tipo de situaciones se pueden convertir en "decisivas" para el mundial: "Esas cosas pueden ser un factor decisivo en la lucha por el título. Por eso necesitamos verlo de forma diferente y decidir si los pilotos que han causado los accidentes han sido imprudentes y si hay algo que arreglar. Por ejemplo, que estos daños no cuenten en el techo presupuestario o que podamos usar algún tipo de comodín".

En medio del parón veraniego, cuando parecía que las revoluciones podían bajar en medio de la guerra entre Red Bull y Mercedes, Marko ha vuelto a demostrar que no quiere una tregua. La segunda mitad de la temporada podría ser incluso más tensa que la primera.