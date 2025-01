Red Bull, sobre la salida de Herbert como comisario: "La FIA tomó una decisión correcta"

Esta nueva temporada de F1 arranca con varios frentes abiertos. Uno de ellos ha sido la salida de Johnny Herbert, expiloto británico. Trabajar para la FIA y opinar en prensa sobre el rendimiento de los coches y pilotos ha supuesto para la organización un acto contraproducente. La vía más efectiva ha sido dar salida a Herbert como comisario oficial.

Algunos de los ingenieros más importantes de las escuderías como Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull, ha querido mostrar su opinión acerca de este hecho. Para Horner, trabajar en ambos lados no resulta favorable para nadie: "No puedes tener comisarios trabajando en los medios de comunicación. Es totalmente inapropiado. La FIA ha tomado la mejor decisión posible".

Horner ha querido hacer hincapié en declaraciones a 'Sky Sports News' en la nula responsabilidad de Verstappen en su marcha: "No tiene absolutamente nada que ver con Max".

Una de las escuderías que también ha querido mostrar una valoración del suceso ha sido McLaren, que junto a Zak Brown, director ejecutivo de la marca británica, ha respaldado la figura de Herbert durante su intervención en el 'Autosport Business Exchange: "Tener comisarios a tiempo parcial, no remunerados, en un deporte multimillonario... No creo que consigamos éxitos si no tenemos comisarios a tiempo completo", ha afirmado Brown.

El director ejecutivo de la escudería británica, ha criticado el reglamento actual impuesto en la Fórmula 1. Unas normas que para Brown deberían suponer un cambio de rumbo para mejorar las condiciones de los comisarios: "Las personas están bien, pero el reglamento es demasiado restrictivo. Me gustaría que pudiéramos dar marcha atrás y reconsiderar todo este tipo de decisiones".

La aportación de los comisarios en la FIA es clave para el buen funcionamiento de la competición. Sin embargo, para Brown no hay equilibrio a la hora de compensar económicamente a estos trabajadores: "Me parece bien que todas las escuderías contribuyamos. Es muy importante para el deporte. No puede ser tan caro si todos aportan su granito de arena. No va a hacer saltar la banca", ha señalado Brown a la hora de valorar las consecuencias de ofrecer una mejoría salarial a los comisarios.