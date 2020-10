Sebastian Vettel lleva sin subirse a un podio desde el GP de México 2019, donde logró una segunda posición. Pero, desde entonces, no hemos visto más que errores tras errores que le han impedido volver a llegar.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, cree que en 2021, cuando comience su nueva etapa con Aston Martin, sí podremos verle en la lucha por podios pero no ganando carreras, al menos a corto plazo

"Él se quería quedar aquí y cree que tiene una buena oportunidad de acabar en el podio con Aston Martin, desde mi punto de vista, es algo realista. Eso sí, dudo mucho que pueda ganar viendo el coche que tiene. Espero que le vaya bien en este nuevo camino", ha explicado Marko para 'Sport1'.

Él tampoco entiende que le pasa a Vettel, ha pasado de ganar cuatro títulos mundiales a "cometer errores de principiante": "Nunca antes había estado en una situación como ésta. Seguro son consecuencia de su estado psicológico. Esto muestra lo importante que es mantener la cabeza fría y tener una mentalidad fuerte en las carreras. De momento él no tiene nada de esto", ha confesado Helmut en 'Sky'.

Desde la escudería de bebidas energéticas apuntan a que Ferrari es uno de los grandes culpables de esta situación. "Sebastian es una persona sensible y a pesar de que lleva mucho tiempo compitiendo en la Fórmula 1, la ruptura con Ferrari es muy difícil para él. Este no es el Vettel que conocimos en Red Bull, la versión que vemos de él ahora no se acerca al Sebastian que ganó cuatro títulos mundiales", asegura el asesor de Red Bull.

Un año sabático desestimado por el teutón

Marko, que aún le guarda afecto al que les hizo campeones del mundo, trató de ayudarlo para que recuperara la confianza en sí mismo: "Yo le aconsejé que se tomara un año de descanso. Así, podría recargar pilas y volver con un nuevo ímpetu que le permitiera centrarse en las oportunidades que 2022 le pudiese dar. Creo que además varios sitios pueden quedar libres en 2022".

Sin embargo, el alemán decidió continuar en el 'Gran Circo' y correrá con Aston Martin, aunque esto supone un riesgo. Porque el equipo pertenece a Lawrence Stroll, y aunque quieran a Vettel por su larga experiencia y por lo que puede aportar al equipo, existe el riesgo de que se centren en el otro piloto, Stroll Jr, hijo del propietario.

"Cuando escuchas que todas las actualizaciones siempre llegan primero a Stroll Jr. y que después, cuando llevan mejoras por triplicado, se las dan a Pérez también… Sólo espero que traten a Vettel de manera justa", ha apuntado Marko, quien confía en que Lawrence no intente dar la imagen de que su hijo es capaz de "vencer a un cuatro veces capeón del mundo" y traten a ambos pilotos por igual.