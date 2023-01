Max Verstappen y Lewis Hamilton, una rivalidad que ya forma parte de la historia de la Fórmula 1. Sobre todo tras un 2021 en el que lucharon por el título hasta la última vuelta de la última carrera. Finalmente fue el neerlandés el que se llevó el triunfo y su primer campeonato.

El segundo fue mucho más tranquilo. No tuvo rival Verstappen. Pero ambos se volvieron a encontrar en pista. Fue en Brasil, donde se volvieron a tocar mientras luchaban. Hamilton terminó segundo en esa carrera por detrás de su compañero de equipo, George Russell.

Preguntado por estos toques, Verstappen ha dicho en 'Motorsport' que no se lo explica: "De alguna manera, con Lewis es una historia diferente. Y sinceramente no lo entiendo...".

"Bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero con todos los que he estado luchando este año, han sido batallas realmente duras y agresivas y nunca nos hemos tocado", dijo el bicampeón del Gran Circo.

Y recuerda lo ocurrido en Brasil: "Este año no hemos tenido un montón de batallas, pero en Brasil nos tocamos, y no era mi intención que chocáramos. Me echaron la culpa a mí, lo cual no me pareció justo".

"Si hubiera sido más un incidente de carrera podría vivir con ello. Pero... no lo entiendo. Tal vez es sólo un tema de generación, que nos entendemos mejor con los de nuestra propia generación, corremos mejor uno al lado del otro. No lo entiendo", comentó el neerlandés.

Y finaliza mostrando su respeto por el siete veces campeón del mundo: "Siempre respeto mucho a Lewis por lo que ha logrado en el deporte, pero por eso realmente no entiendo por qué no podemos correr como con los demás".

"Tengo que ser un poco más cuidadoso con eso porque inmediatamente se toma como una crítica. Y entonces la gente empieza a odiarte. Pero bueno, esa no es mi intención", sentencia el neerlandés.