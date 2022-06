Cuando has sido campeón del mundo hasta en siete ocasiones, se te pueden poner muy pocos 'peros'. Si embargo, Philipp Brändle ha querido develar de qué pie cojea Lewis Hamilton. "Lewis necesita tener una gran confianza en su coche, lo cual es muy importante para él. Hamilton no es como Schumacher o Rosberg y no tiene esa formación técnica. Pero siente lo que es el monoplaza", confesó.

Los conocimientos técnicos son el punto débil y la tarea pendiente del piloto británico. Lo cierto es que Brändle conoce a la perfección a Hamilton, ya que se trata de un antiguo ingeniero de Mercedes y compartió garaje con él. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso también son inevitables al tratarse de los dos mejores pilotos de la historia de la máxima categoría del automovilismo.

No obstante, Brändle también quiso incluir a Rosberg, campeón del mundo en 2016 y subcampeón en 2014 y 2015. Esta temporada está siendo muy diferente para Hamilton, que ya está a 75 puntos del líder del Mundial, Max Verstappen. El nuevo monoplaza de la escudería alemana, el W13, no está rindiendo según lo esperado, pero su compañero George Russell marcha por delante del británico en la clasificación general.

El ingeniero cree que todavía quedan muchas fechas marcadas en el calendario y confía en que Hamilton pueda revertir la situación: "Estos 75 puntos son tres carreras. Leclerc también tenía una ventaja de más de 40 puntos a principios de año, la temporada sigue siendo larga". Es más, también el propio heptacampeón del mundo espera mejoras en su coche.

"Espero que cuando lleguemos al Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, tengamos el coche que queremos tener para poder pelear con Ferrari y Red Bull. Sé que se está trabajando incansablemente en la fábrica para avanzar con el coche. Y no tengo ninguna duda de que tarde o temprano lo haremos bien", confesó el piloto de Mercedes.