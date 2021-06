Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, regresó en 1993 a la competición tras varios meses de parón. No fue nada sencillo para él y por eso asegura "entender" a Fernando Alonso.

El asturiano ha vuelto al 'Gran Circo' de la mano de Alpine tras dos temporadas en otras categorías. Y Prost asegura que esos "problemas" son normales después de varios años lejos de la F1.

"Cuando volví en Portugal, ¡me pregunté por qué volví! Fue un shock físico y mental. Estaba realmente en forma, increíblemente en forma, tenía un 5% de grasa corporal, pero cuando llegué en septiembre para probar el F1, estaba completamente perdido", ha afirmado en el podcast 'F1 Nation'.

Y continúa explicando: "Eso significa que todo lo que haces fuera del coche es importante, pero no es tan importante como todo el trabajo dentro de un Fórmula 1. Son músculos diferentes, toda la fisiología, la visión y todo, no puedes entrenar eso fuera".

Prost asegura que "no le sorprende" que Alonso "necesite algo de tiempo": "El simulador es bueno, pero la clave está dentro del coche, donde necesitas sentirte cómodo. Y la condición física… no olvides que también tuvo el accidente de bicicleta. No sabes el efecto que eso podría tener, así que estaba un poco preocupado".

Cree que no está "completamente" en su mejor nivel y que el propio Alonso "lo sabe": "Esperamos que rinda mejor en el Gran Premio de Francia, donde es una pista diferente y un circuito más ancho que conoce bien. Ya veremos, pero no me sorprende que necesite un poco de tiempo".