"Si no estoy al nivel, seré el primero que levante la mano y diga que hace falta una cara nueva en el equipo". Estas fueron las palabras de Fernando Alonso el sábado en Spa cuando le preguntaron por su futuro. Su renovación por un año es un hecho.

"Espero que no, espero levantar la mano y decir que estoy preparado para el desafío de 2023", dice el piloto español del equipo Alpine: "Por mi parte también debo seguir mejorando. Como he dicho muchas veces, no estoy al cien por cien y días como estos lo demuestran".

"Espero que el año que viene tengamos un paquete para luchar por posiciones competitivas y ser mejores. Teníamos unas expectativas este año después de tres podios de Renault en 2020 y no encontramos eso, esperábamos luchar por varios podios este año pero Ferrari mejoró, Alpha Tauri mejoró mucho, McLaren también, y al final luchamos entre el octavo y el duodécimo puesto", comenta el bicampeón.

"Queremos mejorar y eso me animaría a continuar después", sentencia. Las nuevas reglas de 2022 provocarán grandes cambios en la F1. Y es una realidad que el equipo que acierte de primeras podría dominar la competición durante años. En ello ya trabajan Alpine y Alonso.

Alpine aspira a todo. Desde la escudería francesa ya afirmaron que preparaban "el mejor coche de la historia" de la F1. Y restan pocos meses para comprobar si aquella afirmación se ha convertido en realidad. 2022 será apasionante... y más con Alonso al volante.