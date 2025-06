Impactante giro de guión de Djokovic sobre su retirada: "Lo único que ahora mismo tengo en mente..."

Novak Djokovic y la posibilidad de que se retire han sido dos elementos que se han ido relacionando cada vez más a medida que han ido pasando los torneos en 2025. No solo se trata de rumores o conspiraciones, el propio Djokovic ya reconoció el pasado Roland Garros que podría haber disputado su último partido en la tierra de París.

Hasta ahí todo entendible. Sin embargo, la mentalidad de Novak parece haber dado un giro completo en cuanto a su retirada se refiere. Mientras todo hacía pensar a que a finales de este año o principios del que viene se podría despedir, ahora 'Nole' asegura que su próximo gran objetivo es disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El de Belgrado ha reconocido en el canal de You Tube '(Ne)uspjeh prvaka' que para él es primordial luchar por el oro dentro de tres años: "Lo único que tengo en mente ahora mismo y que es lo único que me motiva son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

Sin embargo, la razón por la que Djokovic descarta su retirada va más allá: "Sobre todo, para mí es amor y pasión por el deporte. Amo el tenis y me sigue encantando empuñar la raqueta. El niño que hay en mí que se enamoró del tenis sigue ahí, aún siento esa conexión. Si no tuviera esa pasión y ese deseo por competir no seguiría, pero aún me gusta salir a una pista a ganar con una raqueta en las manos. Ese fuego sigue dentro de mí".