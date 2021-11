Como motorista y para 2025. La marca Porsche no descarta llegar a la Fórmula 1 corto plazo. Las palabras de Thomas Laudenbach, director de Porsche Motorsport, demuestran el interés de la marca en competir en el 'Gran Circo'.

"Muchas cosas están yendo en la dirección correcta con la Fórmula 1, si consideramos la importancia de la electrificación o de las partes eléctricas de la unidad de potencia", ha afirmado Thomas en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

"Si miramos al futuro y a lo que están haciendo las marcas de coches, es muy importante que la Fórmula 1 haga un cambio hacia la electrificación. La parte eléctrica de la unidad de potencia tiene que tener mucha más prioridad. La FIA ha dado un paso muy importante en esta dirección", detalla.

Afirma que "no es un secreto" que están hablando con la FIA: "No es ningún secreto que estamos pensando en eso y que estamos hablando con la FIA, que lo estamos considerando seriamente. Aún no se ha tomado ninguna decisión. Si me preguntas si estaremos ahí o no, no lo sé".

"Lo estamos considerando y habrá una decisión, pero no puedo decir exactamente cuándo. Lo que está claro es que no podemos esperar mucho, porque si has de correr en 2025 tienes que comenzar con margen", ha finalizado.