La entrevista de Bernie Ecclestone en el canal 'CNN', en la que trataba de lanzar un mensaje de apoyo a Lewis Hamilton en la lucha antirracista, ha terminado con unas desafortunadas declaraciones que le están trayendo muchas críticas.

"Lo primero, tiene mucho talento como piloto y ahora parece que también lo tiene al ponerse en pie y construir discursos. La última campaña que está haciendo por la gente negra es maravillosa", empezó explicando el que fuera jefe de la Fórmula 1.

Pero su discurso empezó a cambiar de rumbo: "Hace un gran trabajo y a la gente así, a la que se reconoce de forma fácil, es a la que se escucha. Pero todo esto no creo que vaya a hacer nada ni malo ni bueno por la F1".

Y entonces soltó la frase que ha levantado toda la polémica. "En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos", afirmó Ecclestone, que además calificó como "estúpido" el derribo de las estatuas: "Deberían haberlas dejado ahí. Llevad a los niños de la escuela a verlas y decid por qué están ahí, qué hizo la gente de las estatuas y lo mal que estuvo lo que hicieron".

"No creo en la democracia"

Y no es la primera vez que se convierte en el centro de las críticas por unas declaraciones desafortunadas. El pasado 4 de junio, en una entrevista a 'AFP' ensalzó los regímenes dictatoriales: "No soy alguien que crea en la democracia. Creo en la dictadura. Eso no significa que adore a Hitler, sólo digo que las cosas pasan más rápido bajo un liderazgo así".

Asimismo, se refirió al 'apartheid' en Sudáfrica. "Me sorprendió a mí mismo ver lo lejos que puede llevar a una persona por preocuparse por la muerte de una persona de color. Yo le quité la licencia a Sudáfrica cuando allí había 'apartheid'. Aquello era incorrecto y no me gustaba. Por desgracia, el racismo no ha desaparecido desde entonces", sentenció.