El último contrato de Lewis Hamilton con Mercedes fue firmado apenas unas semanas antes de que comenzara la presente temporada. Y el inglés no quiere que se repita tal situación. Su plan pasa por renovar... durante este verano.

La revista 'Give Me Sport' ha publicado unas declaraciones del siete veces campeón del mundo en las que desvela claramente cuál es su plan en el futuro de la competición. Unas palabras con las que ya sorprendió antes del Gran Premio de Portugal hace diez días.

"Me arruinó todo el invierno y estoy seguro de que tampoco le vino bien a Toto Wolff para relajarse, así que ambos nos quedamos con la sensación de no haber tenido un respiro", comenta sobre su última firma con las flechas de plata.

"No podemos apresurarnos en nada, porque las negociaciones son muy complejas y nunca son sencillas, pero tampoco queremos que interfiera con nuestro trabajo. Todavía nos quedan 19 carreras, pero sería genial tener algo firma antes del parón de verano y así podría tener una imagen clara de mi futuro", afirma.

Hamilton, líder del mundial ampliando su ventaja con respecto a Max Verstappen, no quiere poner punto y final a su carrera. Continúa en un momento dulce a sus 36 años, superando a sus rivales cada fin de semana. Y no quiere que esa sensación termina. Por ello todo apunta que el inglés continuará en Mercedes y que esta vez no habrá ningún culebrón en su renovación. Sin duda, buena noticia para la F1.