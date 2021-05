En el final de la prueba del GP de España, Lewis Hamilton iba lanzado hacia Max Verstappen con neumáticos mucho más frescos y con la victoria entre ceja y ceja. Y en su camino se cruzó Valtteri Bottas, su compañero de equipo ¿Qué decisión tomó entonces el equipo Mercedes?

Bottas, que terminó en tercera posición, fue muy claro al respecto. Cuando le preguntaron sobre dejarse adelantar por el actual líder del mundial, el segundo de Mercedes afirmó que había defendido su posición todo lo que pudo.

"Definitivamente podría haberlo dejado pasar antes", afirmó un Bottas que finalmente se fue superado por su compañero, mucho más rápido sobre la pista en el último tramo de la carrera.

"No hubo mucho. Me dijeron que no lo mantuviera demasiado pero, como dije, también estaba haciendo mi carrera. No estoy aquí para dejar pasar a la gente, estoy aquí para correr", dijo, con cara de pocos amigos.

La realidad es que con orden de equipo o no, la velocidad de Hamilton era muy superior a la de Bottas. El inglés ejecutó a la perfección su estrategia y se acabó llevando la victoria en Barcelona. Es la tercera para él en lo que va de temporada (cuatro carreras), con 14 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, con una victoria en su casillero.

La Fórmula 1 regresa dentro de dos semanas en el legendario circuito de Mónaco, donde se espera que los pilotos estén todavía más igualados. Las diferencias son mínimas en este 2021 aunque una cosa parece muy clara: Hamilton sigue siendo el piloto más fuerte.