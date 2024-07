Dijo Carlos Sainz en la última carrera, en Silverstone, que no volvería a hablar de su futuro hasta tener algo cerrado con alguno de los equipos que le pretenden. Y de momento no ha tomado una decisión, con diferentes alternativas encima de la mesa: Audi, Williams o Alpine. Pero no se pueden descartar las dos grandes opciones: Mercedes y Red Bull.

Desde Alpine le presionan para que se decida. Primero Flavio Briatore y ahora Pierre Gasly. El piloto cree que el español es la mejor opción para su escudería, con la que continuará la temporada que viene.

"Obviamente, Carlos tiene el valor añadido de tener mucha experiencia en equipos fuertes... McLaren y Ferrari últimamente. Así que, tiene algo más que aportar y sería obviamente la mejor opción", dice en palabras que recoge 'SoyMotor'.

"Como persona competitiva, quiero al más competitivo a mi lado y que empuje al equipo", apunta el piloto francés de Alpine.

Sobre los jóvenes Jack Doohan y Mick Schumacher, apunta Gasly que los dos son "muy rápidos": "Si nos fijamos en Jack y Mick, ambos tienen mucho talento, son muy rápidos y ya forman parte del equipo. Conocen a los chicos y estoy seguro de que también encajarían muy bien".

Ahora mismo esos son los tres candidatos al asiento que deja libre Esteban Ocon: Sainz, Doohan y Schumacher. Parece que será Briatore el que tome la decisión final... con el piloto español de Ferrari como principal opción para convertirse en el número 1 del equipo.