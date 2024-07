Durante una entrevista en 'Marca' en la que ha reconocido que no trata por igual a todos sus rivales en el asfalto, Fernando Alonso ha dejado una llamativa reflexión sobre el sistema de penalización en la Fórmula 1.

En primer lugar, al ser preguntado por el choque entre Lando Norris y Max Verstappen en Spielberg, el piloto de Aston Martin ha asegurado que "es difícil comentar".

"No vi los detalles, pero lo que pasa entre el 14 y 15 ni se ve ni tiene repercusiones", ha señalado.

Seguidamente, ha dado paso a su crítica: "Creo que cuando se introdujeron los puntos fue para evitar a los pilotos peligrosos. Sólo para evitar maniobras peligrosas y poner en peligro a cualquiera en la pista".

Según el ovetense, no hay un criterio unificado: "Creo que ahora estamos mezclando errores en las carreras con una conducción peligrosa. Cometí un error, golpee a Zhou y merezco una penalización de 10 segundos, como Nico conmigo, y o devuelves la posición, o tienes 5 segundos o 10 segundos es el precio del error, siempre sucederá y sucedió en el pasado".

"Lo que no entiendo es el peligro que implican esas maniobras porque no hay peligro. Le estamos quitando el incentivo a intentar una maniobra de adelantamiento", ha añadido.

De hecho, con la normativa actual, Alonso cree que se perjudica al espectáculo: "Porque si cometes un error en la carrera, serás penalizado con puntos de penalización. Así que a veces es mejor quedarse atrás, porque sólo promueven adelantamientos DRS. Porque no se puede intentar adelantar a nadie, porque va a ser un punto de penalización para uno de los dos pilotos. Esto para mí está mal".

"Nunca hemos tenido tantas normas como ahora. No podemos adelantar en el pit lane, no podemos ir rápido en el pit lane. No podemos ir lento en pista. Básicamente no podemos hacer nada. Necesitamos encontrar una solución entre todos", ha zanjado.