Ojo a la monumental pifia que ha podido realizar Alpine: ¿Ha filtrado el monoplaza de 2025?

Alpine ha podido protagonizar la metedura de pata de la pretemporada. El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, publicó una 'storie' de Instagram este miércoles en el que se escenificaba una reunión en la cúpula del equipo francés.

La sorpresa llegaría en los primeros segundos del vídeo donde se puede ver en el centro de la mesa unas fotos. Dichas ilustraciones muestran un monoplaza rosa y azul, los colores distintivos de Alpine desde el 2022 cuando entró el patrocinio de la empresa BWT.

Al ser una historia, la publicación se borra a las 24 horas, pero las redes sociales no perdonan errores aparentemente groseros. El vídeo ha causado un revuelo mayúsculo en X. Y es que sería un error totalmente infantil para una escudería de Fórmula 1, revelar su 'livery' de esta forma a falta de poco más de un mes para que se lleve a cabo esto.

Sorprende más que este error proceda del magnate italiano, teniendo en cuenta que el carácter especial de las presentaciones este año. Y es que en 2025 los monoplazas se revelarán conjuntamente en Londres el próximo mes de febrero, celebrando el 75 aniversario de la competición a lo grande.

No sería el primer error de este calibre de la escudería francesa. En 2022, tras la sorpresiva marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, Alpine anunció a Oscar Piastri como sustituto, pero el desmentido del australiano, que finalmente fichó por McLaren, llevó al ridículo a la escudería.

Alpine's 2025 livery 🚨

Alpine livery design for this season clearly visible in a team meeting video posted by Flavio Briatore :#F1pic.twitter.com/FPQPjzzBqY