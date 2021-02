Romain Grosjean correrá la IndyCar y dejará la Fórmula 1 tras 10 años. El ex piloto de Renault, Lotus y Haas pasa a la competición automovilística estadounidense, donde será piloto del equipo Dale Coyne Racing a los mandos de un RWR- Honda.

El francés deja el monoplaza del 'Gran Circo' por uno de la citada categoría, donde correrá en 14 de las 17 carreras de la IndyCar 2021.

Grosjean ha comentado los aspectos que le han hecho competir en el mundo de motor americano. "He oído que es un ambiente diferente el de la Indycar, y eso va a ser genial. Los aficionados son muy bien recibidos, los pilotos hacen barbacoas junto a sus caravanas, socializan... Es una carrera de alto nivel en la pista, pero fuera del coche, es volver a la razón por la que empezamos a correr cuando éramos jóvenes: porque nos encantaba", asegura el galo a 'Motosport'.

El expiloto de Haas se decantó por la Indy al ver sus grandes circuitos en el calendario. "He visto las carreras, me encantan, y conozco a pilotos de esta categoría como Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais y Marcus Ericsson. Pero en lo que respecta a la conducción –y tal vez me equivoque por completo– nunca me atrajeron mucho los óvalos, aunque por supuesto son espectaculares de ver. De todos modos, luego miré el calendario, vi Road America, Mid-Ohio, St. Pete, Long Beach, Laguna Seca, Barber, y esos circuitos son absolutamente fantásticos. Pensé: 'Vale, ¡vamos!"

Atrás queda la Fórmula 1 y su terrible accidente en Baréin que a punto estuvo de costarle la vida. Romain dudó de si volver a competir tras el susto que metió en el cuerpo a más de uno al permanecer atrapado en el monoplaza en llamas.

Por suerte, el ex de Renault logró salir por su propio pie, aunque el fuego le ocasionó graves quemaduras en su mano derecha.

Volviendo a la IndyCar, los circuitos que no disputará serán los de los óvalos. El francés no competirá en las 500 Millas de Indianápolis, entre otras carreras, una carrera peligrosa en la que no participará por sus hijos, tras su sufrimiento durante el susto del último Gran Premio de Fórmula 1 que disputó.

"Hay dos circuitos que no voy a hacer este año .Y son Texas (una carrera doble) y las 500 millas de Indianápolis. Por mucho que me gustaría ganar la Indy 500, presentan un riesgo que es significativo, y algunos de los accidentes que hemos visto son salvajes. Si tuviera 25 años y no tuviera hijos, haría toda la temporada, sin duda. Pero soy padre de tres hijos, y durante dos minutos y 45 segundos en Baréin, sé que pensaron que habían perdido a su padre", dijo Grosjean.

¿Probará el Mercedes como despedida de la Fórmula 1?

El que fuera compañero de Magnussen no pudo disputar la última carrera de la temporada 2020 por su fuerte accidente.

Por ello, Mercedes le ofreció hacer un test con uno de sus coches como despedida de la competición automovilística en la que ha corrido 10 años, aunque de momento la ilusión de subirse a la fecha plateada de la marca alemana deberá esperar.

"Tengo muchas ganas de subirme al Fórmula 1 de Mercedes. Es una oferta que no puedes rechazar, me serviría para entender el coche y cómo funciona. No llamaré a Toto ahora mismo, pero puede esperar una llamada en la que le pida subirme. Sería absolutamente precioso, pero ahora mismo me voy a Estados Unidos 15 días y voy a pasar tiempo allí para aprender sobre IndyCar", afimó Romain en 'The Race'.