Nos encontramos en plena ebullición de la 'silly season' de Fórmula 1 con Alpine como protagonista principal en el 'Gran Circo'.

Tras la salida de Fernando Alonso confirmada para 2023, los de Enstone se encuentran buscando sustituto y los candidatos no paran de crecer.

Uno de los que más fuerza ha cogido en las últimas semanas es Pierre Gasly, actual piloto de AlphaTauri, compatriota de Ocon y 'archienemigo' de Esteban desde que eran niños.

Eso sí, en declaraciones a 'Motorsport' el todavía compañero de Alonso asegura que no tendrá problema si fichan al '14'.

"Hay respeto, somos corredores profesionales, independientemente de quién esté a mi lado la próxima temporada, tendré una actitud correcta con respecto al equipo", explica.

Analizando su futuro con contrato con Alpine hasta 2024, Ocon sabe que en Fórmula 1 no se regala nada y que todos los pilotos están a examen cada año.

"Entiendo que en la Fórmula 1 no hay nada seguro. Aunque hayas ganado, si has plantado cara a un bicampeón del mundo como Fernando, no estás seguro de tener un futuro asegurado. Tenemos el ejemplo de Daniel (Ricciardo), hace dos años estaba en el grupo de pilotos de punta y hoy no tiene la garantía de un asiento para la próxima temporada. Siempre hay que estar en lo más alto, ¡ay de rendirse!", señala al respecto.

De hecho, no cierra la puerta a fichar por Mercedes, equipo donde fue piloto reserva durante un año, una vez termine su vinculación con Alpine.

"Sí, hablamos, también porque en la gestión de mi carrera siempre me ayuda Gwen Lagrue, un directivo que también trabaja con Mercedes. Así que todavía existe esta conexión, a pesar de que soy un piloto de Alpine y mi trabajo está aquí hoy. Tengo un buen contrato que vence a finales de 2024 y me espera un futuro muy interesante", zanja Esteban, que de sobra es conocido que se trata de uno de los 'ojitos derechos' de Toto Wolff, jefe de Mercedes.