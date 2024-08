El Gran Premio de Italia ha vivido una de las sesiones de clasificación más emocionantes de la presente temporada de Fórmula 1.

Si Mercedes dominó con Lewis Hamilton tanto la segunda como la tercera sesión de libres, McLaren se ha destapado en la 'qualy'.

Los de Woking han hecho doblete con Lando Norris y Oscar Piastri, con George Russell tercero y Charles Leclerc cuarto.

Carlos Sainz no ha podido pasar de la quinta posición por delante de Lewis Hamilton, aunque la sorpresa de la jornada la ha marcado Max Verstappen, quien con serios problemas de 'grip' no ha podido pasar del séptimo lugar.

Por su parte, Fernando Alonso se quedó a tan solo 10 milésimas de Nico Hulkenberg para pasar a Q3, aunque por radio se mostró medianamente satisfecho ya que era un resultado "mejor de lo esperado". De hecho, Lance Stroll cayó en Q1 quedando 17º.

Restan nueve carreras, tres sprint y 70 puntos separan a Verstappen de Norris. Si mañana Max no logra escalar posiciones, el Mundial se pondrá en ebullición.

An absolutely BREATHTAKING qualifying session 😮‍💨

And here's the result at the end of it! 👇#F1#ItalianGPpic.twitter.com/iX9mO7W5ck