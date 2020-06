El estado de salud de Michael Schumacher es una auténtica incógnita. Sus familiares y allegados han procurado que no trascienda información del expiloto de Ferrari y Mercedes desde que sufriera un accidente practicando esquí en 2013.

De hecho, su excompañero en Ferrari, Felipe Massa, admitió hace unas semanas que conocía cómo se encuentra de salud el 'Káiser', pero que quería respetar el silencio de su familia.

"Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?", explicó el brasileño.

Ahora, el medio italiano 'Contro Copertina' apunta a que el heptacampeón mundial de Fórmula 1 pasará por quirófano para ponerse en manos de Philippe Menasché, un cardiólogo que ya trató al teutón con células madre de su corazón.

"El objetivo es regenerar el sistema nervioso central de Michael", indicó Menasché, que tratará de paliar las graves lesiones cerebrales que sufrió Schumacher en su accidente en Los Alpes.

Por otro lado, Nicola Acciari, neurocirujano del Hospital Bellaria de Bolonia, ha explicado que Michael sufre de atrofia muscular y osteoporosis: "En los últimos 20 años, la ciencia ha progresado enormemente en el campo del tratamiento con células madre. Pero eso no cambia el hecho de que todavía sabemos poco sobre el cerebro humano. No podemos predecir qué resultados traerá el tratamiento".