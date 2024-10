Kimi Antonelli es el sustituto de Lewis Hamilton en Mercedes. Han confiado en un 'rookie' para tomar el asiento de un siete veces campeón del mundo. Aunque Toto Wolff ha reconocido que se precipitaron al ponerlo en el coche durante el Gran Premio de Italia, en Monza.

En 'Motorsport Week', el jefe de Mercedes ha reconocido que no fue una buena idea ponerle al volante del coche en los Libres 1: "Nunca ha puesto un pie en falso en los muchos miles de kilómetros que ha hecho, pero...".

"La cosa cambia si eres un piloto italiano, tienes 18 años, corres en Monza y es tu primera oportunidad", reconoce el gran jefe de la escudería de las flechas de plata.

Le darán todo el tiempo que necesite y no esperan un milagro para la primera carrera del año que viene, en el Gran Premio de Australia: "Tenemos que darle tiempo para que se desarrolle. No esperamos que, al llegar a Australia, arrase con todo el mundo. Esa no es la expectativa".

"Creo que no deberían ser las expectativas de nadie. Hay que darle tiempo para que se desarrolle, y entonces puede llegar a ser muy bueno. Pero hay que darle tiempo", cierra Toto.

Reconoce así que aquella idea fue precipitada, que Kimi no estaba preparado para rodar en casa con el Mercedes. Y espera que el curso que viene, ya como piloto oficial, las cosas mejoren.