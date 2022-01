McLaren, en palabras de Zak Brown, ha pedido a la FIA que cambie algunas de las normas actuales de la Fórmula 1. Lo que pide, en resumen, es que cada escudería fabrique sus propias piezas.

"La F1 debe ser diez constructores verdaderos, donde cada equipo, además de compartir la unidad de potencia y, potencialmente, las partes internas de la caja de cambios, debe diseñar y producir todas las piezas que son relevantes para el rendimiento. Ahora mismo, hay demasiada diversidad en los modelos de negocio entre los equipos", sostiene Brown.

"Tratar de aplicar el mismo conjunto de reglas complejas a cada uno y luego controlarlos de manera efectiva es innecesariamente complicado y comprometido como resultado. Este entorno de costos limitados debería permitir que los equipos se conviertan en entidades más reconocibles por derecho propio dentro de un presupuesto realista, sin la preocupación de diferencias de rendimiento significativas basadas en cuánto puede gastar cada equipo", detalla.

Cree que este reparto de "equipos A y B" no hace nada bien a la competición: "La amenaza de los equipos A y B no ha desaparecido y es vital que se fortalezca la gobernanza del deporte para evitarlo. Las reglas, tal como están hoy, están muy sesgadas hacia los equipos B/equipos de clientes, lo que no está en línea con el principio de F1 de un grupo de constructores genuinos que compiten entre sí en igualdad de condiciones".

Esos equipos son Aston Martin, Haas y AlphaTauri: "Estos equipos parecen incapaces de aceptar que un límite presupuestario es lo mejor para el deporte y no pueden dejar su hábito de gastar para llegar al frente".

Con respecto a la igualdad que se espera con el nuevo reglamento, el jefe de McLaren ve fundamental el límite presupuestario: "Nuestra oportunidad de ser competitivos se ha visto respaldada con la introducción del límite presupuestario en la F1".

"Con el límite de gasto reducido a 125 millones de euros este año y a 118 millones de euros el próximo, el reglamento financiero nuevo nos ofrece, a nosotros, y al deporte en general, un marco más justo para competir al reducir la ventaja inevitable de los equipos que más gastan y cuentan con mejores recursos", dice Brown.