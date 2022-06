La principal opción de Fernando Alonso para seguir en Fórmula 1 es renovar con Alpine. Una renovación que parece cercana de ser oficial. "Hablaré durante el verano", volvió a apuntar el español en el Gran Premio de Canadá. Sin referirse a las noticias que daban por hecha su renovación.

Antonio Lobato cree que esa es la mejor opción para él. En 'Radio Marca' ha hablado de las posibilidades: "Lo más fácil es seguir en Alpine. Todos los equipos grandes están ocupados. Donde podría haber huecos es por detrás...".

"No veo a Fernando en McLaren. Por detrás estaría Aston Martin si deciden no renovar a Vettel. Lo mejor es que siga en Alpine. No hay otra opción. Ha habido roces, pero es complicado buscarse la vida fuera", detalla.

Ambas partes están condenadas a entenderse a pesar de otro domingo complicado para el español. Hizo magia en la clasificación, siendo segundo, pero volvió a terminar en carrera por detrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon.

"En el caso de Fernando con Alpine todo salió al revés. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Fue un desastre. Nos quedamos con la satisfacción del sábado. Sigue siendo una bestia. Está en plena forma. Si tuviera un coche como el de los mejores estaría en la batalla", dice.

Y el Alpine está lejos de esa lucha. Se ha afianzado en la zona media, sí, pero todavía demasiado lejos. Y a eso hay que añadirle los innumerables problemas que está teniendo el español. En Canadá todo le salió mal: desde los inoportunos safety car a la pérdida de potencia del motor.

Dentro de dos semanas regresa la Fórmula 1, esta vez en Silverstone. Una nueva oportunidad para Alonso de dejar atrás esa mala suerte y volver a sumar un buen saco de puntos.