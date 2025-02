Liam Lawson no se arrepiente de su lucha contra Fernando Alonso: "Nada va a cambiar..."

Red Bull tiene nueva pareja de pilotos. A Max Verstappen se le une el joven Liam Lawson, que la temporada pasada dejó algunas tensas batallas contra Fernando Alonso y contra Sergio Pérez. Pero no va a cambiar. Lo ha dejado claro. Porque para él "no fue nada personal" y simplemente luchas en pista.

"Al final, no voy a salir para causar ningún problema. Es como siempre he luchado, y creo que nada nunca ha sido personal, solo pasa, y lo que sucedió el año pasado fue con esos dos, no fue nada personal, así que no voy a cambiar la forma en que lucho", dijo el piloto de Nueva Zelanda en la presentación de la Fórmula 1 en Londres.

Asume que Red Bull le ha dado una oportunidad enorme: "Creo que lo más importante es que es una gran oportunidad, la mayor oportunidad que he tenido, y creo que es la mayor oportunidad que se puede dar cualquiera".

"Como piloto, es muy emocionante, y creo que depende de cómo lo miras, Max es extremadamente exitoso en el deporte, pero venir aquí y saber el objetivo del equipo, de ganar en constructores y volver a la cima, creo que eso es lo que estoy aquí para tratar de ayudar a lograrlo. Y si lo estamos haciendo, sé que estoy haciendo mi trabajo. Creo que venir aquí, abre muchos nuevos caminos, aunque el comienzo de la temporada va a ser muy difícil, pero, al mismo tiempo, tan rápido como Max es, también tengo acceso a todo lo que está haciendo, así que como una oportunidad de aprendizaje, es muy grande, no hay nadie mejor para que aprenda que él", dice el que fuera piloto de Racing Bulls en el último tramo de la temporada pasada.

Sobre una posible lucha contra Max Verstappen, su nuevo compañero, dice que luchará con todo: "Si va a costar a alguien, o si va a costar a él un campeonato mundial, lo siento, amigo. Como cualquier equipo, van a intentar y controlar eso un poco, pero creo que sinceramente, no es algo que estoy pensando ahora".